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Замки в Женеве, Швейцария

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1 объект найдено
Замок 35 комнат в Женева, Швейцария
Замок 35 комнат
Женева, Швейцария
Число комнат 35
Площадь 1 500 м²
Исключительный замок на Женевском озере, Женева В живописной деревне региона Ла Кот, в не…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Женеве, Швейцария

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