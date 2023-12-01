Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. округ Ньон

Жильё в округ Ньон, Швейцария

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 спален в Vich, Швейцария
Дом 6 спален
Vich, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий особняк расположен между Женевой и Лозанной в непосредственно близости от о…
€5,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Vich, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Vich, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 800 м²
Красивый дом 19 века находится в городе Поми, Во. До всей необходимой инфраструктуры: магази…
€2,39 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Vich, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Vich, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 800 м²
Прекрасный дом 19-ого века располагается в городе Поми, Швейцария. Общая жилая площадь соста…
€2,40 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в округ Ньон, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти