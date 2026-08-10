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Жилье в округе Ньон, Швейцария

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1 объект найдено
Дом 8 спален в Nyon, Швейцария
Дом 8 спален
Nyon, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Этот элитный дом находится на большом участке площадью в в 16 402 м² в живописном районе  Тр…
$9,03 млн
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Параметры недвижимости в округе Ньон, Швейцария

Недорогая
Элитная
Realting.com
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