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Швейцария
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Лугано
Жильё в Лугано, Швейцария
квартиры
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6 объектов найдено
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Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
730 м²
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
€13,94 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
3
145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Квартира 6 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Лугано, Швейцария
6
683 м²
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
€13,94 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Лугано, Швейцария
3
220 м²
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
€1,83 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
5
450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
4
229 м²
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…
€3,32 млн
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Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария
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