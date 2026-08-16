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Жилье в Лугано, Швейцария

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Лугано
5
5 объектов найдено
Вилла в Лугано, Швейцария
Вилла
Лугано, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
$4,78 млн
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Вилла 15 комнат в Лугано, Швейцария
Вилла 15 комнат
Лугано, Швейцария
Число комнат 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$57,63 млн
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Квартира 5 комнат в Лугано, Швейцария
Квартира 5 комнат
Лугано, Швейцария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные апартаменты с панорамным видом на озеро в сердце Лугано! Предлагаются к продаже…
$4,11 млн
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Дом 4 спальни в Лугано, Швейцария
Дом 4 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
$1,78 млн
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English, Русский, Türkçe
Квартира 15 спален в Лугано, Швейцария
Квартира 15 спален
Лугано, Швейцария
Количество спален 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$58,10 млн
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