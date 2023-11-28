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Дома в Лугано, Швейцария

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
€1,83 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
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Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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