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Шале в Conthey, Швейцария

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1 объект найдено
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Conthey, Швейцария
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Conthey, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Великолепный особняк находится в очаровательном городе Ми, кантон Во. Всего в 10 минутах езд…
€2,98 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Conthey, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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