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Жилье в Каруже, Швейцария

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
$1,28 млн
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