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Жильё в Каруж, Швейцария

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
€1,29 млн
в месяц
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Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ванные …
€4,36 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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