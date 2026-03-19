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Жилой квартал Morasol - Building 2

Manilva, Испания
от
$477,369
;
7
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ID: 39523
ID новостройки на Realting
In CRM: 1787178603
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Manilva

О комплексе

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A new and exclusive residential complex of homes distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All homes feature two or three bedrooms, a functional layout, bright and airy rooms, spacious terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment. At the heart of the complex is a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual continuity to the entire property. The complex also includes a large underground parking garage with 191 spaces and 151 storage units, ensuring functionality and convenience for all residents.

Местонахождение на карте

Manilva, Испания
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Жилой квартал Morasol - Building 2
Manilva, Испания
от
$477,369
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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