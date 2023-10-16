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Шале в Costa del Sol Occidental, Испания

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2 объекта найдено
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Если вы ищете дом в тихом районе Нуэва-Андалусия, у нас есть идеальное предложение! Этот отд…
€670,000
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря в Марбелья, Испания
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 456 м²
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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