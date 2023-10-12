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Таунхаусы в Коста-Бланка, Испания

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48 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
€275,000
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€209,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни,…
€219,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
€199,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€199,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€209,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€207,900
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€449,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
€420,000
Таунхаус 6 спален в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 6 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
€665,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€149,900
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Таунхаус в Вильямартин, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, …
€218,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€198,000
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€245,000
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€265,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€204,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€297,900
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€246,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€241,500
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
€369,900
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€199,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€198,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€299,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Таунхаус в Ломас-де-Кабо-Роиг. Салон, полуоткрытая кухня, 3 большие полностью обставл…
€229,900
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
€328,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
€220,000
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Площадь 82 м²
€280,000
Таунхаус 3 спальни с личным бассейном в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с личным бассейном
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Таунхаус на первой линии пляжа в Бенидорме. Салон с обеденной зоной, кухня, 3 спальни…
€1,43 млн
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
3-х этажный таунхаус в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, отдельная кухня, 3 спальни, 3 …
€199,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€207,000

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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