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Дома в Копер, Словения

5 объектов найдено
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 186 м²
Уникальная вилла с видом на море в Анкаране…
€1,20 млн
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 360 м²
Дом  с чудесным видом на море, Копер и Альп…
€1,99 млн
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка в Шмарье, Словения
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€695,325
Дом в Копер, Словения
Дом
Копер, Словения
Площадь 753 м²
Новый дом в пригороде города-порта Копер. …
€1,69 млн
Таунхаус в Копер, Словения
Таунхаус
Копер, Словения
Площадь 140 м²
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
€595,000

Параметры недвижимости в Копер, Словения

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с видом на горы
недорогая
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