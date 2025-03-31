Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Западная Словакия
  4. Жилая

Жильё в Западная Словакия, Словакия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Особняк 11 комнат в District of Liptovsky Mikulas, Словакия
Особняк 11 комнат
District of Liptovsky Mikulas, Словакия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Historic Detrich Mansion in Beňadiková Seize the chance to own a meticulously restored Ba…
$365,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Квартира в Братислава, Словакия
Квартира
Братислава, Словакия
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Вид на Австрию! Пло…
$476,973
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Братислава, Словакия
Дом 3 спальни
Братислава, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Братислава, Словакия
Квартира 2 комнаты
Братислава, Словакия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Предлагаем на продажу новые квартиры в центре Братиславы (столица Словакии). Место распол…
$329,936
Оставить заявку
Дом в Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Дом
Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Братиславе на 2 квартиры. Предлагаем на продаже 2 квартиры в двухdome в Я…
$477,948
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Дом 2 комнаты
Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже полуфункциональное здание  в Bratislava-Stare Mesto, вблизи президентск…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Западная Словакия, Словакия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов