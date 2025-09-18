Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Opstina Zabalj
  4. Жилая

Жильё в Opstina Zabalj, Сербия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Zabalj, Сербия
Дом 6 комнат
Zabalj, Сербия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Отличный семейный трехэтажный дом в Воеводине под ВНЖ   Локация – Сербия, Воеводина, Б…
$78,264
Параметры недвижимости в Opstina Zabalj, Сербия

Недорогая
Элитная
