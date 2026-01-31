Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Суботица
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Суботице, Сербия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Город Суботица, Сербия
Дом 4 комнаты
Город Суботица, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
$53,946
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Город Суботица, Сербия
Дом 3 комнаты
Город Суботица, Сербия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
🌿 Семейный дом в живописном районе Воеводины 🏡✨   Приглашаем вас стать владельцем прос…
$52,767
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Суботице, Сербия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти