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Дома в Sopot Urban Municipality, Сербия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Сопот, Сербия
Дом 2 спальни
Сопот, Сербия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 560 м²
Newly built house of specific construction, in the elite area of ​​Mala Ivanca, only 31.5 km…
$1,79 млн
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Параметры недвижимости в Sopot Urban Municipality, Сербия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов