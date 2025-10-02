Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Северно-Бачский административный округ
  4. Жилая

Жилье в Северно-Бачском административном округе, Сербия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Город Суботица, Сербия
Дом 5 комнат
Город Суботица, Сербия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Семейный одноэтажный дом в Воеводине по демократичной цене   Локация – Сербия, Воеводи…
$38,699
Параметры недвижимости в Северно-Бачском административном округе, Сербия

Недорогая
Элитная
