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Квартиры-студии в Городе Белграде, Сербия

Белград
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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Белград, Сербия
Студия 1 спальня
Белград, Сербия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/4
Квартира – студия, 27 кв.м, почти в центре Белграда по демократичной цене, подходит под ВНЖ …
$107,375
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Студия в Белград, Сербия
Студия
Белград, Сербия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в новостройке, 35кв м, недалеко от университета Сингидунум   Ло…
$96,424
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Студия в Белград, Сербия
Студия
Белград, Сербия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/5
Квартира — студия, 26 кв. м, Звездаре, Сети ВНЖЛокация – Сербия, Белград, Муниципальный Звез…
Цена по запросу
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