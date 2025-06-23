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Коттеджи в Городе Белграде, Сербия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Белград, Сербия
Коттедж 2 комнаты
Белград, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комфортный семейный дом 50 кв.м в пригороде Белграда   Локация – Сербия, Белград, Панч…
$55,151
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Параметры недвижимости в Городе Белграде, Сербия

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