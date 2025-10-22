Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Город Белград
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Городе Белграде, Сербия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 000 м² в Город Белград, Сербия
Коммерческое помещение 2 000 м²
Город Белград, Сербия
Площадь 2 000 м²
Коммерческий объект в центре Белграда, площадью 2000 m2 (три здания ,которые в настоящ…
$4,30 млн
Оставить заявку
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС в Муниципалитет города Земун, Сербия
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС
Муниципалитет города Земун, Сербия
Площадь 37 000 000 м²
Готовый бизнес Общая площадь земельного участка составляет 3700 га, в том числе (приблизи…
$46,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти