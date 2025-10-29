Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческое помещение 2 000 м² в Город Белград, Сербия
Коммерческое помещение 2 000 м²
Город Белград, Сербия
Площадь 2 000 м²
Коммерческий объект в центре Белграда, площадью 2000 m2 (три здания ,которые в настоящ…
$4,30 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Gornja Satornja, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Gornja Satornja, Сербия
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, земля в соб…
$1,82 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Vukosavci, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Vukosavci, Сербия
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, при том, чт…
$1,82 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Crvena Jabuka, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Crvena Jabuka, Сербия
Площадь 150 000 м²
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Заключён до…
$1,82 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Ниш, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Ниш, Сербия
Площадь 51 000 м²
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 4,5 МВт, для которо…
$815,014
Инвестиционная 2 619 м² в Kopaonik, Сербия
Инвестиционная 2 619 м²
Kopaonik, Сербия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 2 619 м²
Уникальный проект на одной из самых красивых гор Сербии. Строящийся проект расположен на зна…
$6,05 млн
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС в Муниципалитет города Земун, Сербия
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС
Муниципалитет города Земун, Сербия
Площадь 37 000 000 м²
Готовый бизнес Общая площадь земельного участка составляет 3700 га, в том числе (приблизи…
$46,20 млн
Инвестиционная 1 864 м² в Ниш, Сербия
Инвестиционная 1 864 м²
Ниш, Сербия
Площадь 1 864 м²
Деловое и жилое пространство в Нише, исключительные архитектурные решения (Рождественская др…
$536,792
