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Квартиры-студии в Белграде, Сербия

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2 объекта найдено
Студия в Белград, Сербия
Студия
Белград, Сербия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в новостройке, 35кв м, недалеко от университета Сингидунум   Ло…
$96,424
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Студия в Белград, Сербия
Студия
Белград, Сербия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/5
Квартира — студия, 26 кв. м, Звездаре, Сети ВНЖЛокация – Сербия, Белград, Муниципальный Звез…
Цена по запросу
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