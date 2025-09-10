Коттеджный посёлок Левада

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от поселка в деревне Лесколово — торговые центры, кафе, детские сады и школы, аптеки и амбулатория, автосервис, садовый питомник и даже скейт-парк.
ПРИРОДА:
→ Проект, в котором деревенская свежесть сочетается с современными принципами загородного девелопмента. КП «Левада» — это участки на живописном лугу в 30 км от КАД.
→ По границе поселка зеленеет лес с преобладанием елей и сосен
ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:
→ Электричество 15 кВ
→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки
→ Система водоотведения и первичного пожаротушения
→ Въездная группа и гостевая парковка
→ Форма управления — товарищество собственников недвижимости (ТСН)
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
→ 5 районов застройки в ЛО
→ Участки в окружении леса и озёр
→ Покупка напрямую у собственника участка
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Участок № 10. Кадастровый номер 1: 47:07:0120001:2582
Местонахождение на карте
Лехтуси, Россия
