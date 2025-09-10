Коттеджный посёлок Негород Токсово

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с дополнительной выгодой в рассрочку без % на первый год! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!
Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.
→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них
→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)
→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр
→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение
→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.
→ Есть возможность приобрести готовый дом
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ
Участок № 122. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:0087
Местонахождение на карте
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно