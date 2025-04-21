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Жилой комплекс Летний

Сочи, Россия
от
$136,573
19.03.2025
$139,969
19.03.2025
$143,179
;
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7
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ID: 25442
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи
  • Город
    Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

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Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей.
Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой.

Проект предлагает множество планировочных решений в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.

В продаже имеюся как квартиры,  так и апртаменты, предназначенные для сдачи в аренду и  расположенные в отдельных корпусах.

Сдаются без отделки, стандартными окнами и высотой потолков 2,8 метра.

Территория комплекса закрытая.

Во дворах предусмотрены детские площадки и спортивные площадки, места активного отдыха и природные рекреационные зоны, благоустроенная набережная.

На территории комплекса предусмотрена собственная школа и детский сад, многоуровневый паркинг с эксплуатируемой крышей.

ЖК  находится в микрорайоне Сочи «Кудепста».

Проект расположен в 5 минутах транспортом от заповедника «Тисо-Самшитовая Роща».
Развитая транспортная инфрастуктура, до центра города Сочи — 25 минут транспортом.

Местонахождение на карте

Сочи, Россия

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Жилой комплекс Летний
Сочи, Россия
от
$136,573
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