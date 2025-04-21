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Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей.

Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой.



Проект предлагает множество планировочных решений в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.

В продаже имеюся как квартиры, так и апртаменты, предназначенные для сдачи в аренду и расположенные в отдельных корпусах.

Сдаются без отделки, стандартными окнами и высотой потолков 2,8 метра.



Территория комплекса закрытая.

Во дворах предусмотрены детские площадки и спортивные площадки, места активного отдыха и природные рекреационные зоны, благоустроенная набережная.

На территории комплекса предусмотрена собственная школа и детский сад, многоуровневый паркинг с эксплуатируемой крышей.



ЖК находится в микрорайоне Сочи «Кудепста».

Проект расположен в 5 минутах транспортом от заповедника «Тисо-Самшитовая Роща».

Развитая транспортная инфрастуктура, до центра города Сочи — 25 минут транспортом.