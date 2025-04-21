  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Плодовское сельское поселение
  4. Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Плодовское сельское поселение, Россия
от
$20,728
;
28
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25336
ID новостройки на Realting
In CRM: 5584
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Плодовское сельское поселение

О комплексе

Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах езды на автомобиле в посёлке Громово: больница, детские сады, ясли и школы, почта, кафе и магазины, отделения банков и почты, МФЦ, пункт выдачи «Яндекс Маркета»

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Озеро Отрадное, сосновый бор

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха, пирс, слип для лодок
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Уличное освещение
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №164. Кадастровый номер участка: 47:03:0802001:635

Местонахождение на карте

Плодовское сельское поселение, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок
Приморское городское поселение, Россия
от
$110,041
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,735
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$60,752
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$94,638
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$35,410
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$20,728
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$51,757
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$258,520
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,079
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
25.02.2025
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
Показать все публикации