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Коттеджный посёлок Левада-2: домовладения Boxmate

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
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ID: 23032
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Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Kujvozovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.

Поселок находится во Всеволожском районе в 30 км от КАД. Добраться до него можно по трассе «Сортавала» или Ленинградскому шоссе. В пешей доступности деревни Матокса есть остановка, к которой регулярно ходят автобусы от петербургского метро. Здесь же расположены несколько баз отдыха, храмы, Музей советской игрушки и уникальная ферма-сыроварня.

В деревне Лесколово, которая располагается в десяти минутах на авто, есть целый набор полезных объектов инфраструктуры. Это разнообразные магазины, небольшие торговые центры, кафе, детские сады и школы, аптеки и амбулатория, автосервис, садовый питомник и даже скейт-парк. До «МЕГА Парнас», как и до КАД, 30 км.

Любители водного отдыха оценят близость пригодных для купания озер Нурзынъярви и Валкиярви. Также возможности для активного семейного отдыха предлагают курорты «Охта Парк» и «Северный склон», экопарк «Зубровник», туристический центр «Изумрудное озеро», лыжные трассы на базе «СКА» и учебно-тренировочный центр «Кавголово». С таким окружением сложно усидеть дома!

Ваша свобода безгранична и в выборе технологий строительства и ландшафтных решений, участки имеют равнинный рельеф и прямоугольную форму. На каждый лот в поселке будет выделено электричество, мощностью 15 кВт, проложена дорога с асфальтным покрытием, сделана система водоотведения.

Условия покупки:
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- Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
- Выгодная программа Trade-in с быстрым выходом на сделку от 1 недели

Хватит мечтать - переезжай загород уже этим летом! Ваш уютный дом мечты совсем рядом! Звоните! Участок №42. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2984

Местонахождение на карте

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия

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Коттеджный посёлок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
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