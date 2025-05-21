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Коттеджный посёлок

Громовское сельское поселение, Россия
от
$79,813
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20
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ID: 22805
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In CRM: 3470
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Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Громовское сельское поселение

О комплексе

Участок №3. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:774

Местонахождение на карте

Громовское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$79,813
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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