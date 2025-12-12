  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Илфов
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Илфовом

Otopeni
Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Otopeni, Румыния
от
$183,089
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham ✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год ✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия ✔️ Гарантированный дохо…
Darton Global
Darton Global
English, Русский, Español, Українська
