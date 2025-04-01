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Магазины в Румынии

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Бухарест, Румыния
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Бухарест, Румыния
Площадь 125 000 м²
Торговый центр в Бухаресте, Румыния. 125 000 м², 85% сдано в аренду. Для получения точных…
Цена по запросу
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