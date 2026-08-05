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Продажа готового бизнеса в Бухаресте, Румыния

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коммерческая недвижимость
11
отели
4
Готовый бизнес Удалить
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2 объекта найдено
Готовый бизнес 25 м² в Бухарест, Румыния
Готовый бизнес 25 м²
Бухарест, Румыния
Площадь 25 м²
Инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyndham Garden у аэропорта Henri Coandă Ищете на…
$223,708
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Готовый бизнес 25 м² в Бухарест, Румыния
Готовый бизнес 25 м²
Бухарест, Румыния
Площадь 25 м²
Долевые инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyndham Garden у аэропорта Henri Coandă …
$56,215
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