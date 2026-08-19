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Жилье в Бухаресте, Румыния

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квартиры
5
7 объектов найдено
Студия 1 комната в Бухарест, Румыния
Студия 1 комната
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/8
Мы предлагаем вам на продажу очень современную студию. Отличная инвестиционная возможность, …
$87,009
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Квартира 2 комнаты в Бухарест, Румыния
Квартира 2 комнаты
Бухарест, Румыния
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
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Вилла 5 комнат в Бухарест, Румыния
Вилла 5 комнат
Бухарест, Румыния
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Voluntari, Румыния
Квартира 4 комнаты
Voluntari, Румыния
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/5
We offer you for sale an Airbnb investment opportunity in a fresh new area of the city named…
$409,084
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Квартира 1 комната в Бухарест, Румыния
Квартира 1 комната
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Гарантированный доход на период строительства! Долевые инвестиции в отельный номер в Бухаре…
$48,981
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Квартира 1 комната в Бухарест, Румыния
Квартира 1 комната
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Гарантированный доход на период строительства! Инвестиции в отельный номер в Бухаресте: Wyn…
$220,704
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Бухарест, Румыния
Вилла 5 комнат
Бухарест, Румыния
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Бухаресте, Румыния

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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