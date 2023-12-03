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Земельные участки в Арад, Румыния

1 объект найдено
Земельные участки в Dud, Румыния
Земельные участки
Dud, Румыния
Площадь 115 м²
На продажу выставлены виноградники в Румынии площадью около 110 га, примерно в 50 км от Арад…
€2,00 млн
в месяц
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