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Купить недвижимость в Флорида, США

Майами
5
Elfers
1
Palm Harbor
1
70 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Майами, США
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат 576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 99,068
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,257,713
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальняв Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,051,831
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Квартира 1 спальняв Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23/26 Этаж
€ 279,191
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальняв Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 19/22 Этаж
€ 179,853
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальнив Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 188,229
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Квартира 2 спальнив Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 11/27 Этаж
€ 189,130
2 спальни, 2 полноценные ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса с красивым видом. 11 эт…
Квартира 2 спальнив Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/12 Этаж
€ 232,449
Просторная квартира 158 кв.м. с потрясающими видами! 2 спальни, 2 полноценные ванные комн…
Квартира 2 спальнив Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 1 ванных комнат 10/15 Этаж
€ 242,266
Светлые апартаменты в Майами с красивым видом из окон. 2 спальни, 1 полноценная ванная ко…
Квартирав Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 51
€ 3,356,490
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 606,453
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартирав Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 40
€ 30,441,600
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 3 спальнив Майами, США
Квартира 3 спальни
Майами, США
279 м² Количество этажей 7
€ 605,645
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 2 спальнив Майами, США
Квартира 2 спальни
Майами, США
223 м² Количество этажей 7
€ 532,870
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 4 спальнив Майами, США
Квартира 4 спальни
Майами, США
281 м² Количество этажей 7
€ 849,035
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 597,558
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 590,281
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 2 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
144 м²
€ 386,512
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 1 спальняв Майами-Дейд, США
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
72 м²
€ 238,538
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м² Количество этажей 20
€ 1,870,820
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м² Количество этажей 20
€ 1,830,600
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 4 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
180 м² Количество этажей 21
€ 1,217,379
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м² Количество этажей 20
€ 1,627,400
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
235 м² Количество этажей 20
€ 1,133,856
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
235 м² Количество этажей 20
€ 971,057
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м² Количество этажей 21
€ 936,445
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м² Количество этажей 21
€ 1,180,735
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
165 м² Количество этажей 21
€ 1,001,589
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м² Количество этажей 21
€ 814,199
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…

Параметры недвижимости в Флорида, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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