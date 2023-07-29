Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Мраморноморский регион, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя сп…
€ 522,144

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти