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Купить квартира-студия в Пхукет, Таиланд

Пхукет
25
Патонг
1
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25 объектов найдено
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 120,000
Комплекс в районе пляжа Бангтао в курортном районе Лагуна, о. Пхукет. ❖ Стоимость: Ква…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 150,000
Апартаменты в потрясающем комплексе класса LUXURY на первой линии в 150 метрах от пляжа Кама…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 79,697
В продаже новые квартиры - две одинаковые квартиры под номерами В318 и В317 (угловая). Пр…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 117,448
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
Студия 1 спальня с Инвестициив Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с Инвестиции
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 173,532
PATONG BAY HILL & ndash; Кондоминиум Seaview Residence & nbsp; Патонг Бэй - это современн…
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданствов Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 300 м² 8/8 Этаж
€ 133,269
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
Студия 1 спальняв Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 145,000
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 т…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 171,000
❖ Срок завершения строительства 4-й квартал 2023 г ❖Стоимость квартиры 47м² от 175 т…
Студия 1 ваннаяв Пхукет, Таиланд
Студия 1 ванная
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м² Количество этажей 7
€ 59,144
LAYAN GREEN PARK ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА —  Площадь квартир от 30,3 м2 …
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 115,000
❖ Срок завершения строительства 2-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 28.4м² от 110…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 5
€ 152,000
❖ Срок сдачи октябрь 2021 г. ❖ Стоимость апартаментов площадью 35м² от 110 тыс. $.&n…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 4/5 Этаж
€ 52,733
Готовый коплекс В стоимость входит полностью вся мебель и техника Оформление в полную …
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 8
€ 173,000
ИНВЕСТИЦИИ С ПРОГРАММОЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА -  7% ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ …
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² Количество этажей 8
€ 127,000
❖ Срок сдачи 4й квартал 2022г. ❖ Стоимость апартаменты студия 28м² от 93 тыс. $.&nbs…
Студия 1 спальняв Ban Tha Len, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Tha Len, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² Количество этажей 7
€ 130,000
Это единственный бюджетный комплекс от застройщика - Laguna (более 30 лет на рынке) ❖ Сро…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3 300 м² 8/8 Этаж
€ 79,940
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на Пхукет Айленд Квартиры для личного пользования и и…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4/8 Этаж
€ 115,593
Кондоминиум Виката Лакшери - это новый проект компании Пхукет9. Программа гарантированного д…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 7/8 Этаж
€ 151,904
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 7/8 Этаж
€ 150,158
Новая квартира-студия, 40,5 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 1/8 Этаж
€ 82,562
Новая квартира-студия, 28,4 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/8 Этаж
€ 107,006
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/8 Этаж
€ 103,763
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/6 Этаж
€ 116,864
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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с видом на море
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