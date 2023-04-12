Купить вилла в Валенсии, Испания

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4 889 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальни
el Palomar, Испания
3 ванных комнат
€ 945,000
Эта эксклюзивная дизайнерская вилла, идеально сочетающаяся с окрестностями, очень удачно рас…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 195,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 92.00 м2, участок 160 м2, дом…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
77 м²
€ 184,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Orihuela costa. Общая площадь 77.00 м2, состоит из 3 ком…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
110 м²
€ 89,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 110.00 м2, участок 45 м2, состо…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 1,199,000
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
147 м²
€ 445,000
НОВОСТРОЙКА ВИЛЛАНовое строительство одной современной виллы «сделанной по индивидуальному з…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
164 м²
€ 1,098,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 1,049,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
212 м²
€ 1,269,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат
310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 750,000
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
128 м²
1 Этаж
€ 287,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДАЙЯ НУЭВА Новые виллы в новой части города Дайя Нуэва. Всего в нескольких ми…
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат
375 м²
€ 1,150,000
Авангардный дизайн и качество сочетаются в этой эксклюзивной роскошной вилле с частным бассе…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 469,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
176 м²
€ 367,000
Дома Mitizen в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Городские дома имеют 3 спальни и 3 ванные к…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
156 м²
€ 699,000
Недавно построенная вилла с частным бассейном в 500 метрах от пляжа.Распределенный на одном …
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