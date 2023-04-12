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Купить бунгало в Валенсии, Испания

Pilar de la Horadada
53
Orihuela
43
Бах-Виналопо
38
Santa Pola
33
Сан-Мигель-де-Салинас
22
Rojales
11
Гуардамар
9
Almoradi
8
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465 объектов найдено
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 69,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Rosaleda-los frutales. Общая площадь 52.00 м2, состо…
Бунгало 1 спальняв Гуардамар, Испания
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
€ 63,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 345,000
Новое продвижение работы! Бунгало, прикрепленные к 2 этажам, в элегантном стиле, примерно в …
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 64 м² 3 Этаж
€ 149,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los Frutales, располагается на 3 этаже. Общая площад…
Бунгалов Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
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Бунгало 2 спальнив Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 109,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los balcones. Общая площадь 57.00 м2, бунгало 1998 г…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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