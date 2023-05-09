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Недвижимость в Мурсии, Испания

63 объекта найдено
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
€ 195,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 215,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 241,000
Вилла 2 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 195,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
€ 1,413,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
€ 627,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 665,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
€ 781,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 215,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 220,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 220,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Мурсии: элитные апартаменты у Средиземного моря

Мурсия — крупнейший город, расположенный на юго-востоке Испании. Туристов он привлекает живописными горными ландшафтами и ухоженными пляжами. Климат в этой местности мягкий, средиземноморский. Почти 10 месяцев в году температура составляет около +30.

Отдельного упоминания заслуживают местные достопримечательности. В Мурсии их несколько десятков. К самым посещаемым относятся площадь, названная в честь кардинала Белуги, и собор Санта-Мария, возведенный еще в XVIII веке.

Кто и почему приобретает недвижимость в Мурсии?

Местные дома и квартиры активно раскупаются иностранцами. Приобретение недвижимости в Мурсии дает им следующие преимущества:

  • Круглогодичное проживание в городе с развитой инфраструктурой и отличными погодными условиями.
  • Финансовая выгода. Она достигается за счет сдачи недвижимости в Мурсии туристам.
  • Престижное образование. В Мурсии сосредоточены лучшие европейские вузы.

Цены на недвижимость

В испанском городе дороже всего оцениваются виллы и шале. Стоимость такой недвижимости в Мурсии — 4-5 тысяч евро за «квадрат». Купить жилье по меньшей цене можно в многоэтажных домах старого фонда. Здесь цена на недвижимость — 1-2 тысячи евро за кв. метр.

Похожие расценки наблюдаются на таунхаусы и бунгало. Цены на недвижимость в этом сегменте сильно зависят от расположения объектов. В целом покупка местных апартаментов обойдется в ту же сумму, что и в других регионах Испании.

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