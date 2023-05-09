Недвижимость в Мурсии: элитные апартаменты у Средиземного моря

Мурсия — крупнейший город, расположенный на юго-востоке Испании. Туристов он привлекает живописными горными ландшафтами и ухоженными пляжами. Климат в этой местности мягкий, средиземноморский. Почти 10 месяцев в году температура составляет около +30.

Отдельного упоминания заслуживают местные достопримечательности. В Мурсии их несколько десятков. К самым посещаемым относятся площадь, названная в честь кардинала Белуги, и собор Санта-Мария, возведенный еще в XVIII веке.

Кто и почему приобретает недвижимость в Мурсии?

Местные дома и квартиры активно раскупаются иностранцами. Приобретение недвижимости в Мурсии дает им следующие преимущества:

Круглогодичное проживание в городе с развитой инфраструктурой и отличными погодными условиями.

Финансовая выгода. Она достигается за счет сдачи недвижимости в Мурсии туристам.

Престижное образование. В Мурсии сосредоточены лучшие европейские вузы.

Цены на недвижимость

В испанском городе дороже всего оцениваются виллы и шале. Стоимость такой недвижимости в Мурсии — 4-5 тысяч евро за «квадрат». Купить жилье по меньшей цене можно в многоэтажных домах старого фонда. Здесь цена на недвижимость — 1-2 тысячи евро за кв. метр.

Похожие расценки наблюдаются на таунхаусы и бунгало. Цены на недвижимость в этом сегменте сильно зависят от расположения объектов. В целом покупка местных апартаментов обойдется в ту же сумму, что и в других регионах Испании.