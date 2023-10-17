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Таунхаусы в Коста-Дорада, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с газовым отоплением в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 3 спальни с газовым отоплением
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Таунхаус в урбанизации Els Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. …
€195,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Los Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. Рас…
€290,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центр…
€495,000

Параметры недвижимости в Коста-Дорада, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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