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Квартиры на Коста-Дорада, Испания

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-Дорада, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира в районе города Камбрильс - Виллафортунь на побережье Коста Дорада всего в 9…
€115,000
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером в Коста-Дорада, Испания
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Атико в хорошем районе города Салоу - Cap de Salou в первой линии моря! Расстоя…
€185,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-Дорада, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира в идеальном состоянии в центре города Салоу на побережье Коста Дорада в…
€223,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером в Коста-Дорада, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Дуплекс в городе Салоу на побережье Коста Дорада всего в 500 метрах от моря! Ра…
€240,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-Дорада, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартира в известном курортном городе Салоу на побережье Коста Дорада в 600 метр…
€245,000

Параметры недвижимости в Коста-Дорада, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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