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Купить таунхаус в Коста-Калида, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 129,900
Таунхаус 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 115 м²
€ 249,000
Таунхаус 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м²
€ 188,500
Таунхаус в урбанизации Рода, Сан-Хавьер, Мурсия. Салон, полностью оборудованная откры…

Параметры недвижимости в Коста-Калида, Испания

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с бассейном
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