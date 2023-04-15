Купить недвижимость в Коста-Калида, Испания

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48 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 149,000
Таунхаус 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 129,900
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
€ 132,950
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 145,000
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 189,900
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 229,000
Таунхаус 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
115 м²
€ 249,000
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 169,000
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 159,000
Дом 5 спален
Коста-Калида, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
€ 850,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 219,950
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
€ 354,500
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
131 м²
€ 376,500
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 249,000
Продаются отдельностоящие дома в жилом комплексе на стадии строительства в городе Сан…
Дом 4 спальни
Коста-Калида, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
136 м²
€ 249,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 296,900
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 279,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 249,000
Дом 4 спальни
Коста-Калида, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 259,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 230,000
Дом 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 189,900
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
€ 179,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 399,950
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 174,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
134 м²
€ 329,000
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
134 м²
€ 307,000
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 199,950
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Параметры недвижимости в Коста-Калида, Испания
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