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Купить недвижимость в Коста-Калида, Испания

48 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 149,000
Таунхаус 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 129,900
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м²
€ 132,950
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 145,000
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 189,900
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 229,000
Таунхаус 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 115 м²
€ 249,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 169,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 159,000
Дом 5 спаленв Коста-Калида, Испания
Дом 5 спален
Коста-Калида, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м²
€ 850,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 219,950
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м²
€ 354,500
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 131 м²
€ 376,500
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 249,000
Продаются отдельностоящие дома в жилом комплексе на стадии строительства в городе Сан…
Дом 4 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Калида, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 136 м²
€ 249,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 296,900
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 279,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 249,000
Дом 4 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Калида, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 259,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 249,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 230,000
Дом 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 189,900
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 179,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 399,950
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 174,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 134 м²
€ 329,000
Дом 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 134 м²
€ 307,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 199,950

Параметры недвижимости в Коста-Калида, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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