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7 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
4
2
350 м²
Charming 4 bedroom villa located in the lower part of Calahonda just behind Los Olivos shopp…
€645,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой
Almansa, Испания
4
4
320 м²
Лос Монтерос Плайя, Восточная Марбелья Проект вилл под ключ. Вилла отличается высококачестве…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
4
4
292 м²
Эксклюзивные виллы с полным видом на море в природном парке. Эксклюзивные виллы задуманы в а…
€575,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
5
4
940 м²
Новая вилла, готовая к заселению. Высокое качество, просторный и расположен в жилом тихом ра…
€1,98 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
4
4
240 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс, который отличился своей концепцией, архитектурным дизайно…
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
4
4
410 м²
Красиво построенная по самым высоким стандартам, эта вилла безупречна. Смотрю на 5-ю лунку п…
€825,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
5
4
207 м²
Восток Марбельи Элегантная, полностью отремонтированная качественная вилла в Эль Росарио. На…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Almansa, Испания
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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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