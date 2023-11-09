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Жильё в Almansa, Испания

квартиры
62
дома
18
80 объектов найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Просторные и роскошные апартаменты с террасой на южной стороне 40м2 с потрясающим видом на м…
€345,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Сделка!  Красивая 1 спальня на первом этаже в Ривьера дель Соль! Идеальная инвестиционная во…
€125,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Almansa, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Charming 4 bedroom villa located in the lower part of Calahonda just behind Los Olivos shopp…
€645,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Это развитие является окончательным в домах образа жизни. Занимая наиболее привилегированное…
€329,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
€369,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Просторная и светлая квартира в Elviria Hills. Расположен на первом этаже, на южную сторону …
€569,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Недавно построенный жилой комплекс в Михас Коста. Он сочетает в себе привлекательную средизе…
€299,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эксклюзивный закрытый роскошный жилой комплекс из 70 красивых домов, предлагающий на выбор с…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс современных апартаментов в Михас Коста, в нескольких минутах ходьбы от …
€340,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
€278,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошный жилой комплекс в привилегированном месте, с захватывающим видом и всего в нескольк…
€315,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Качественная роскошная квартира в Jardines del Mediterraneo, на пляже, рядом с отелем 5 * Gr…
€995,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
€398,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
€322,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Эксклюзивные виллы с полным видом на море в природном парке. Эксклюзивные виллы задуманы в а…
€575,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой в Almansa, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Лос Монтерос Плайя, Восточная Марбелья Проект вилл под ключ. Вилла отличается высококачестве…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эксклюзивная застройка в Фуэнхироле с большими жилыми зонами, просторными террасами, бассейн…
€299,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
Новое современное развитие с потрясающим видом на море в Михас-Коста! Вид на море, прямой до…
€456,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
€269,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
A new residential development made up of 90 homes with superior fittings and finishes, and c…
€318,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
€995,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс, который отличился своей концепцией, архитектурным дизайно…
€1,35 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 940 м²
Новая вилла, готовая к заселению. Высокое качество, просторный и расположен в жилом тихом ра…
€1,98 млн
Квартира 2 спальни с детской площадкой в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с детской площадкой
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивное развитие современных квартир в стиле, великолепный дизайн и лучшие качества, в …
€238,900
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
€659,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Уникальная роскошная жилая деревня в самом сердце Коста-дель-Соль. Предлагая повышенный уров…
€369,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
€549,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€715,000

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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