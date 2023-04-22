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Realting.com
Сербия
Воеводина
Южно-Бачский административный округ
Novi Sad City
Квартиры
Квартиры в Novi Sad City, Сербия
Нови-Сад
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10 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
1 Этаж
€ 155,856
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 114,380
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 114,125
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 112,830
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 114,050
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/5 Этаж
€ 195,000
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Novi Sad City, Сербия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
5/6 Этаж
€ 200,000
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
2 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
4 Этаж
€ 125,000
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
2 Этаж
€ 147,900
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…
Параметры недвижимости в Novi Sad City, Сербия
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