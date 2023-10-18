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Дома в Сербия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный дом качественной постройки с отдельным входом на каждый из этажей. 🎯Н…
€69,500
Дом 5 спален с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
€184,500

Параметры недвижимости в Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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