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Дома в Ниш, Сербия

1 объект найдено
Дом 8 спален в Ниш, Сербия
Дом 8 спален
Ниш, Сербия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
A three-story house in Niš, built of the highest quality materials, with a yard, surrounded …
$287,724
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Параметры недвижимости в Ниш, Сербия

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