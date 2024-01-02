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Дома в Центральная Сербия, Сербия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный дом качественной постройки с отдельным входом на каждый из этажей. 🎯Н…
€69,500
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Параметры недвижимости в Центральная Сербия, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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