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Дома в Центральной Сербии, Сербия

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1 объект найдено
Дом 1 спальня в Seoce, Сербия
Дом 1 спальня
Seoce, Сербия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Продается дом в Будве, район Сеоце. Дом расположен на участке площадью 250 м2. С балкона и и…
$242,159
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Параметры недвижимости в Центральной Сербии, Сербия

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