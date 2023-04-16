Купить недвижимость в Западный административный округ, Россия

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14 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
44 м²
Количество этажей 17
€ 316,073
На продажу предлагается элегантная двухкомнатная квартира-студия с ремонтом, выполненном из…
Дом 5 комнат
Западный административный округ, Россия
5 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 14
€ 503,988
Продается квартира для большой семьи, можно сделать 4 спальни. Дорогой ремонт, мебель и техн…
Дом 2 комнаты
Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 20
€ 388,791
Продается прекрасная, просторная двухкомнатная квартира с очень качественным ремонтом в экол…
Дом 5 комнат
Западный административный округ, Россия
5 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 20
€ 1,022,376
Самый красивый вид ! На продажу предлагается видовая квартира в ЖК бизнес-класса Западны…
Дом 4 комнаты
Западный административный округ, Россия
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 26
€ 849,580
Вашему вниманию предлагается прекрасная квартира в ЖК Кунцево. Ремонт выполнен из высококаче…
Дом 4 комнаты
Западный административный округ, Россия
4 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 13
€ 863,836
Один из лучших домов в Крылатском. Шаговая доступности до парковой зоны. Закрытая и охраняем…
Дом 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
119 м²
Количество этажей 31
€ 1,051,175
Эксклюзив. Квартира с абсолютно новым ремонтом под ключ! Все окна во двор, на Нежинскую не…
Дом
Западный административный округ, Россия
60 м²
Количество этажей 22
€ 523,125
Продаётся 2-комнатная квартира 60.7 м кв в уникальном жилом комплексе премиум-класса «Городс…
Дом 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
104 м²
Количество этажей 11
€ 802,738
Продаётся 3-комнатная квартира 104.2 м кв в уникальном жилом комплексе премиум-класса «Город…
Дом 4 комнаты
Западный административный округ, Россия
4 Количество комнат
143 м²
Количество этажей 11
€ 1,072,744
Продаётся 4-комнатная квартира 143.1 м кв в уникальном жилом комплексе премиум-класса «Город…
Дом 1 комната
Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат
45 м²
Количество этажей 25
€ 319,672
Продаётся 1-комнатная квартира 45.5 м кв в уникальном жилом комплексе премиум-класса «Городс…
Дом
Западный административный округ, Россия
200 м²
Количество этажей 1
€ 8,207,807
На продажу предлагаемся дом , площадью 200 кВ.м. , расположенный на земельном участке площад…
Дом 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 17
€ 675,524
Предлагается видовая квартира, в экологическом чистом районе, ЖК Ностальгия, рядом с парком …
Дом 4 комнаты
Западный административный округ, Россия
4 Количество комнат
232 м²
Количество этажей 25
€ 900,698
Предлагается в продажу прекрасная четырёхкомнатная квартира в ЖК "Кунцево". Выполнен качеств…
Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия
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