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Квартиры в Западный административный округ, Россия

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10 объектов найдено
Комната 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Комната 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
В районе Пресненский(ЦАО), продается 1/3 доли в 3-х комнатной квартире. Площадь квартиры 56 …
€45,309
Квартира 1 комната в Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 24/25
1к квартира с дизайнерским ремонтом. Квартира: просторный холл, кухня-гостиная, спальня и со…
€223,461
Квартира 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 20/22
Отличное предложение с видом на реку !! Просторная,светлая,трехкомнатная квартира в прекрасн…
€210,947
Квартира 2 комнаты в Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/41
2 комнатная квартира в ЖК бизнес класса Сердце столицы. Реальный объект! Окна выходят на с…
€286,613
Квартира 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 16/39
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
€255,523
Квартира 1 комната в Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/31
€137,486
Квартира 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 26/39
Если останутся вопросы, пишите и я проведу с вами бесплатную онлайн встречу, где все расскаж…
€368,453
Квартира 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 23/33
Вашему вниманию предлагается прекрасная квартира в одном из самых роскошных районов Москвы о…
€390,901
Квартира 1 комната в Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 37/77
Номер лота: 3972530, Единственный прямой собственник. Продам Апартаменты с ПАНОРАМНЫМ остекл…
€298,175
Квартира 3 комнаты с парковкой в Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковкой
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 69/75
Номер лота: 3876242, Для истинных ценителей роскоши продается апартамент в многофункциональн…
€8,51 млн

Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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