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Жильё в Юго-Восточный административный округ, Россия

район Некрасовка
18
20 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Юго-Восточный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат 83 м² Количество этажей 19
€ 430,783
Видовая квартира в уникальном жилом комплексе Кварталы 21/19. В квартире выполнен капитальны…
Дом 2 комнаты в Юго-Восточный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат 46 м² Количество этажей 30
€ 309,760
Вашему вниманию предлагается видовая квартира в ЖК бизнес-класса Метрополия , с ремонтом, вы…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 71 м²
€ 164,721
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 80 м²
€ 153,746
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 161 м²
€ 296,718
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 76 м²
€ 176,372
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 68 м²
€ 165,015
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 144 м²
€ 281,868
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 130 м²
€ 267,466
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 115 м²
€ 224,151
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 135 м²
€ 273,184
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 245,588
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 128 м²
€ 259,012
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 139 м²
€ 274,174
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 150 м²
€ 281,354
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 137 м²
€ 284,380
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 106 м²
€ 211,806
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 142 м²
€ 283,470
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 150 м²
€ 275,411
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат 143 м²
€ 316,548
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…

Параметры недвижимости в Юго-Восточный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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