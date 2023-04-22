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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Юго-Восточный административный округ
Жильё в Юго-Восточный административный округ, Россия
район Некрасовка
18
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20 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
83 м²
Количество этажей 19
€ 430,783
Видовая квартира в уникальном жилом комплексе Кварталы 21/19. В квартире выполнен капитальны…
Дом 2 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
46 м²
Количество этажей 30
€ 309,760
Вашему вниманию предлагается видовая квартира в ЖК бизнес-класса Метрополия , с ремонтом, вы…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
71 м²
€ 164,721
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
80 м²
€ 153,746
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
161 м²
€ 296,718
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
76 м²
€ 176,372
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
68 м²
€ 165,015
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
144 м²
€ 281,868
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
130 м²
€ 267,466
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
115 м²
€ 224,151
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
135 м²
€ 273,184
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
119 м²
€ 245,588
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
128 м²
€ 259,012
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
139 м²
€ 274,174
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
150 м²
€ 281,354
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
137 м²
€ 284,380
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
106 м²
€ 211,806
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
142 м²
€ 283,470
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
150 м²
€ 275,411
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
1 Количество комнат
143 м²
€ 316,548
Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Параметры недвижимости в Юго-Восточный административный округ, Россия
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